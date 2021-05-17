Роспотребнадзор рассказал, как спастись от перегрева в жару

В Петербурге и Ленобласти наступило настоящее лето. Повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья людей, особенно у детей и пожилых людей.

В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь себя в жару:

Ограничьте свое пребывание на улице и снизьте физические нагрузки до минимума.

Любое помещение необходимо проветривать и использовать вентиляторы при возможности.

При выходе на улицу следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные очки.

В жаркий период времени лучше отказаться от жирной и калорийной пищи.

Рекомендуется употреблять больше жидкости, но не сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков. В сутки необходимо выпивать до полутора литров жидкости.

Также полезны будут фрукты и овощи.

Поможет пережить жару и прохладный душ.

Кроме того, летом лучше ограничить поездки на общественном транспорте или совершать их в утреннее и вечернее время.