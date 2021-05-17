Роспотребнадзор рассказал, как спастись от перегрева в жару

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге и Ленобласти наступило настоящее лето. Повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья людей, особенно у детей и пожилых людей.

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Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь себя в жару:

  • Ограничьте свое пребывание на улице и снизьте физические нагрузки до минимума.
  • Любое помещение необходимо проветривать и использовать вентиляторы при возможности. 
  • При выходе на улицу следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки.  Не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные очки.
  • В жаркий период времени лучше отказаться от жирной и калорийной пищи. 
  • Рекомендуется употреблять больше жидкости, но не сладких газированных, энергетических и алкогольных напитков. В сутки необходимо выпивать до полутора литров жидкости. 
  • Также полезны будут фрукты и овощи.
  • Поможет пережить жару и прохладный душ. 
  • Кроме того, летом лучше ограничить поездки на общественном транспорте или совершать их в утреннее и вечернее время.
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17.05.2021 164
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