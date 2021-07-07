В Петербурге водитель сбил человека и пытался покинуть место ДТП

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель на красном RAV4 сбил пешехода, а после протаранил несколько припаркованных авто. Виновник ДТП пытался скрыться с места преступления, однако ему помешали неравнодушные.

Инцидент произошел в среду, 7 июля на Богатырском проспекте, сообщает очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

В ДТП пострадал, как минимум, один человек. Как отметил свидетель ЧП, нарушитель может находиться в нетрезвом состоянии. Сразу после происшествия он пытался скрыться, однако этому помешали неравнодушные, забрав у него ключи от автомобиля.