Горящие поля возле трассы М-11 «Нева» окутали небо густым дымом — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Горящие поля возле трассы М-11 "Нева" окутали небо густым дымом — видео пожар, огонь, М-11 «Нева», дым, Горящие поляФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Горящие поля возле трассы М-11 "Нева" окутали небо густым дымом — видео пожар, огонь, М-11 «Нева», дым, Горящие поляФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Горящие поля возле трассы М-11 "Нева" окутали небо густым дымом — видео пожар, огонь, М-11 «Нева», дым, Горящие поляФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары.

Сегодня, 7 июня, в соцсетях стали появляться сообщения о задымлении участка трассы М-11 «Нева». Густой дым, окутавший небо и дорогу стал причиной беспокойства у петербуржцев.

Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары. Видео взято с группы ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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