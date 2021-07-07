Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары.
Сегодня, 7 июня, в соцсетях стали появляться сообщения о задымлении участка трассы М-11 «Нева». Густой дым, окутавший небо и дорогу стал причиной беспокойства у петербуржцев.
Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары. Видео взято с группы ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
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07.07.2021 74