Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары.

Сегодня, 7 июня, в соцсетях стали появляться сообщения о задымлении участка трассы М-11 «Нева». Густой дым, окутавший небо и дорогу стал причиной беспокойства у петербуржцев.

Также пользователи соцсетей сообщают о плохой видимости на участке дороги в районе поселка Шушары. Видео взято с группы ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».