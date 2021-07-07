Петербуржцев предупредили о скором начале осиного сезона

Эксперт рассказал, что в конце лета начнется пик осиной активности. В это время встреча с ними для человека может бытm особенно опасной.

Как поделилась порталу Невские новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института физиологии им. Павлова РАН Татьяна Зачепило, в последний месяц лета у полосатых насекомых начинается активная фаза размножения и, чтобы защитить будущее потомство, проявляют излишнюю агрессию.

«Условно можно сказать, что чем жарче, тем они активнее. В августе они выводят потомство, они должны его защищать, поэтому и активность высокая, и уровень агрессии тоже выше», — цитируют Невские новости эксперта.

Также кандидат биологических наук отметила, что защититься от агрессивных насекомых просто — достаточно не делать резких движений.