Росстат: рост цен в России побил пятилетний рекорд

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на данные Росстата, в июне 2021 года инфляция в России ускорилась до 6,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 года.

В мае она достигала 6% на годовом уровне. Таким образом, рост цен побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4%.

По сравнению с маем потребительские цены выросли на 0,69%, продукты питания стали дороже на 0,64% (и на 7,9% за год), а непродовольственные товары – на 0,68% (на 7,04% за год). Цена за услуги выросла на 0,76% (на 3,95% за год).

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