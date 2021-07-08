В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист — фото

Автор: Александр Селиванов
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Пилот на большой скорости влетел в легковушку.

В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, мотоциклисты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: @pingvin178
В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, мотоциклисты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: @pingvin178
В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, мотоциклисты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: @pingvin178
В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, мотоциклисты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: @pingvin178
В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист - фото Санкт-Петербург, Россияне, Россия, мотоциклисты, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП, водители, автомобили, аварияИсточник: @pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, авария произошла на перекрёстке Полюстровского и Новолитовской.

В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП будет проведена проверка.

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07.07.2021 161
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