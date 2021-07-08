В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист — фото

Пилот на большой скорости влетел в легковушку.
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
По информации телеграм-канала Пингвин, авария произошла на перекрёстке Полюстровского и Новолитовской.
В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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07.07.2021 161