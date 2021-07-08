В Санкт-Петербурге насмерть разбился мотоциклист — фото

Пилот на большой скорости влетел в легковушку.

Источник: @pingvin178 Источник: @pingvin178 Источник: @pingvin178 Источник: @pingvin178 Источник: @pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, авария произошла на перекрёстке Полюстровского и Новолитовской.

В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП будет проведена проверка.