В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона многоэтажки — видео

От падения с большой высоты он погиб.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, трагедия произошла вечером 7 июля на Ленинском проспекте 53/1.

Мужчина висел на балконе 7 этажа, а после не удержался и сорвался вниз.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Теперь, в ситуации предстоит разобраться сотрудникам полиции.