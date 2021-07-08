В Санкт-Петербурге мужчина выпал с балкона многоэтажки — видео

Автор: Александр Селиванов
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От падения с большой высоты он погиб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, трагедия произошла вечером 7 июля на Ленинском проспекте 53/1.

Мужчина висел на балконе 7 этажа, а после не удержался и сорвался вниз.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased
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