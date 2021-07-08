Манижа назвала сумму, которую потратила на участие в «Евровидении»

Российская певица Manizha заняла на «Евровидении» девятое место. Артистка раскрыла стоимость поездки на музыкальный конкурс.

— На «Евровидение» я потратила более 10 миллионов рублей, почти 11 миллионов. Большую часть из этого оплатил Первый канал: за заявку на участие в конкурсе и его трансляцию, и это огромные деньги, – сообщила Manizha в интервью РИА Новости.

Певица отметила, что вещатель не отвечает за номер, который артисты показывают на «Евровидении». В 2021 году участникам конкурса также пришлось снять дополнительное видео, в связи с чем выросла финансовая нагрузка на исполнителей. Сделано это было на случай, если музыкантам пришлось бы выступать в режиме онлайн.

— Мы с Первым каналом поделили финансовую нагрузку пополам. Мне предоставили студию, микрофоны, свет, аппаратуру и так далее, за что им огромное спасибо, – добавила Manizha.

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В 2021 году «Евровидение» провели в Роттердаме. Победителем стала итальянская глэм-рок-группа Maneskin, российская певица заняла девятое место.