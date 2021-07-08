Из-за жаркой погоды в России может подорожать молоко

Федеральная антимонопольная служба России проверит рост цен на строительные материалы в стране после отчета Росстата.

Из-за продолжающегося роста цен на стройматериалы ФАС поручила своим территориальным органам провести проверки крупных производителей такой продукции.

Ранее был опубликован отчет Росстата — согласно представленным в нем данным, стоимость стройматериалов в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показала взрывной рост — до 23,9%.

Наибольший рост стоимости показала такая продукция, как утеплительные материалы для городского и загородного строительства. На втором месте — арматура.