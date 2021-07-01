Автопробег начнется 2 августа в деревне Порошки Всеволожского района на площадке молочного крестьянского фермерского хозяйства Леонида Цоя.

Ленинградская область принимает федеральный автопробег «Дорогу Молоку!». Оргкомитет не с проста определил маршрут гонки. Регион является лидером России по молочной продуктивности.

«Молоко ― это основа жизни. Оно дает нам силу, энергию, иммунитет. Для Ленинградской области молоко ― одна из основ экономики агропромышленного комплекса. Мы ― лидеры в России по производству молока, племенному делу и с удовольствием покажем коллегам из регионов России наши ведущие хозяйства, поделимся опытом», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Пробег 2021 года начнется 2 августа в деревне Порошки Всеволожского района на площадке молочного крестьянского фермерского хозяйства Леонида Цоя. Далее участники направятся в Приозерский район, где посетят племенной завод «Гражданский», заедут в Племзавод «Первомайский» и в конце дня достигнут крепости Корела в Приозерске.

Отметим, что участниками Автопробега «Дорогу Молоку!» являюется производители, переработчики молока, активисты, поддерживающие употребление натуральных молочных продуктов. Девиз автопробега в 2021 году — «Душа Русского Севера». Маршрут на протяжении 1400 километров захватит: Ленинградская область ― Санкт-Петербург ― Сортавала ― Петрозаводск ― Вытегра ― Череповец.