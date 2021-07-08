Границы земельных участков на Колтушской возвышенности актуализируют

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти актуализируют границы земельных участков различного назначения на территории Колтушской возвышенности. Такое поручение дал первый зампред правительства региона Роман Марков.

Для принятия решения о статусе охраны и использования всего массива Колтушской возвышенности необходимо провести точную сверку границ участков особо охраняемых природных территорий «Колтушские высоты». 

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23.06.2021 372

Возвышенность с 2015 года является особо охраняемой природной территорией. Строительство в ее зоне запрещено. Власти Ленобласти планируют расширить существующую защитную территорию и создать зону рекреации для занятий спортом.

На сегодняшний день на территории Ленобласти создано почти 50 особо охраняемых природных территорий, которые в совокупности занимают примерно 5,7% от всей территории региона. К 2024 году их количество составит 18%.

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