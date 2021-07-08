В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги

Автор: Анастасия Щербакова
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На подъездах к путепроводу по улицам Судостроительная и Батальонная в Выборге начали устанавливать барьерные ограждения. 

Об этом в четверг, 8 июля на своей странице в ВК сообщил депутат Сергей Москаев.

В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК
В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК
В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК
В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК
В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК
В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, ВыборгФото: Сергей Москаев/ВК

Вопрос ремонта и обустройства данного отрезка дороги был на особом контроле у местной администрации. В расходную часть бюджета Ленобласти на 2021 год затраты на обустройство участка были заложены в конце марта этого года.

Судя по кадрам, участок дороги заметно преобразился и стал безопаснее. На объекте уже устанавливаются новые дорожные знаки, светофоры и барьерные ограждения.

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В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги Строительство в Ленобласти, Ленобласть, Дороги в Ленобласти, Выборг
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