В Выборге устанавливают барьерные ограждения на проблемном участке дороги

На подъездах к путепроводу по улицам Судостроительная и Батальонная в Выборге начали устанавливать барьерные ограждения.

Об этом в четверг, 8 июля на своей странице в ВК сообщил депутат Сергей Москаев.

Фото: Сергей Москаев/ВК Фото: Сергей Москаев/ВК Фото: Сергей Москаев/ВК Фото: Сергей Москаев/ВК Фото: Сергей Москаев/ВК Фото: Сергей Москаев/ВК

Вопрос ремонта и обустройства данного отрезка дороги был на особом контроле у местной администрации. В расходную часть бюджета Ленобласти на 2021 год затраты на обустройство участка были заложены в конце марта этого года.

Судя по кадрам, участок дороги заметно преобразился и стал безопаснее. На объекте уже устанавливаются новые дорожные знаки, светофоры и барьерные ограждения.