В Выборге с конной фермы сбежал северный олень

Владельцы конной фермы, расположенной на Приморском шоссе, сообщили о пропаже необычного домашнего питомца. С их двора сбежал северный олень.

Об этом в среду, 7 июля сообщает портал Выборг TV.

Как отмечают хозяева, олень был обессилен аномальной жарой и насекомыми, которое его постоянно кусали. Благодаря слаженным действиям неравнодушных местных жителей и сотрудников фермы беглеца нашли спустя несколько часов.

Как сообщили владельцы фермы, животное чувствует себя хорошо.