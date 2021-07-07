В Выборге с конной фермы сбежал северный олень

Владельцы конной фермы, расположенной на Приморском шоссе, сообщили о пропаже необычного домашнего питомца. С их двора сбежал северный олень.
Об этом в среду, 7 июля сообщает портал Выборг TV.
Как отмечают хозяева, олень был обессилен аномальной жарой и насекомыми, которое его постоянно кусали. Благодаря слаженным действиям неравнодушных местных жителей и сотрудников фермы беглеца нашли спустя несколько часов.
Как сообщили владельцы фермы, животное чувствует себя хорошо.
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