В Выборге с конной фермы сбежал северный олень

Автор: Анастасия Щербакова
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Владельцы конной фермы, расположенной на Приморском шоссе, сообщили о пропаже необычного домашнего питомца. С их двора сбежал северный олень.

Об этом в среду, 7 июля сообщает портал Выборг TV.

Как отмечают хозяева, олень был обессилен аномальной жарой и насекомыми, которое его постоянно кусали. Благодаря слаженным действиям неравнодушных местных жителей и сотрудников фермы беглеца нашли спустя несколько часов.

Как сообщили владельцы фермы, животное чувствует себя хорошо.

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