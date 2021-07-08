Видео: очевидцы сообщают о пожаре в заповеднике Шалово

Огонь охватил государственный природный заказник «Шалово-Перечицкий» в Ленинградской области. На видео сотрудники и волонтеры пытаются потушить пламя своими силами.
Видео опубликовали в группе Подслушано в городе Луга вечером, 8 июля.
Благодаря слаженным действиям неравнодушных и сотрудников заповедника лесной пожар удалось локализовать. О причинах происшествия пока неизвестно. Судя по кадрам, МЧС на момент публикации еще не прибыли.
Природный заказник расположен в 2 км северо-восточнее Луги. Он был организован в 1976 году. В заказник входит два участка, один – южнее, другой – севернее реки Луга. Площадь заказника «Шалово-Перечицкий» составляет 5,272 тыс. гектара.
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08.07.2021 52