К строительству ледовой арены в Гатчине могут привлечь частных инвесторов

Ледовую арену в Гатчине планируют построить в рамках государственно-частного партнерства. Потенциальный инвестор найден, с ним ведутся переговоры.

Также Гатчинский район направил заявку для включения нового спортивного объекта в региональную программу при формировании бюджета Ленинградской области на 2022 год.

Согласно проекту, местный бюджет также предоставит средства софинансирования. Ледовая арена будет включать в себя поле, трибуны для зрителей, гимнастический и тренажерный залы, раздевалки, вспомогательные помещения и пункт проката коньков.

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