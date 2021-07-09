К строительству ледовой арены в Гатчине могут привлечь частных инвесторов

Автор: Сергей Агутин
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Ледовую арену в Гатчине планируют построить в рамках государственно-частного партнерства. Потенциальный инвестор найден, с ним ведутся переговоры.   

Гатчине
Фото: Администрация Гатчинского района

Также Гатчинский район направил заявку для включения нового спортивного объекта в региональную программу при формировании бюджета Ленинградской области на 2022 год.

Согласно проекту, местный бюджет также предоставит средства софинансирования. Ледовая арена будет включать в себя поле, трибуны для зрителей, гимнастический и тренажерный залы, раздевалки, вспомогательные помещения и пункт проката коньков.

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