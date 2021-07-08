За время Евро-2020 через границы в Ленобласти прошло 15 тысяч болельщиков

Всего за время проведения матчей Евро-2020 в Петербург прибывали футбольные команды, фанаты и журналисты более чем из 10 стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ, через пункты пропуска «Торфяновка» и «Брусничное» прошло 13 тысяч болельщиков, через границу в Ивангороде — более 2,5 тысяч человек. Из Финляндии и Эстонии любители футбола прибывали как на личных автомобилях, так и на автобусах.

В аэропорт Пулково прилетело еще 6 тысяч болельщиков.

Тем временем в Петербурге с 13 июля ужесточают коронавирусные ограничения. В частности, запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей и многое другое.