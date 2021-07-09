Экс-полицейская признана виновной в избиении и издевательстве над задержанными в Петербурге

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР, суд признал виновной бывшую сотрудницу правоохранительных органов из Санкт-Петербурга в превышении должностных полномочий.

Женщина занимала должность помощника оперативного дежурного 33 отдела полиции и 25 июля 2020 года безосновательно применила насилие к двум задержанным в камере.

Она распылила в потерпевших неустановленное раздражающее вещество. А одного из них избила, нанеся не менее трех ударов в область туловища. Решением суда, ей назначены 3,5 года лишения свободы условно.

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