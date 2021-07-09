Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 239 новых зараженных 9 июля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 239 человек.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.