Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 239 новых зараженных 9 июля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 239 человек.
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07.07.2021 151
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+4), Ефимовский (+1), Заборье (+1), Утишье (+1), Фалилеево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Сельцо (+1), Село (+1), Сырковицы (+1), Заполье (+2).
- Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+2), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+1), Селиваново (+1), Речников (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+17), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Новая Проба (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+5), пгт. им. Свердлова (+11), Дубровка (+1), Павлово (+3), Углово (+1), Вирки (+1), Рахья (+2), Пески (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+6), Светогорск (+3), Коробицыно (+1), Каменногорск (+1), Песочное (+1), Ленинское (+1), Волочаевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Суйда (+1), Большие Тайцы (+1), Никольское (+1), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Шпаньково (+1), Новый Учхоз (+2), СНТ Энергия-2 (+1), Мыза (+1), Лукаши (+1), Кобринское (+1), Дача (+2).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Большая Пустомержа (+2), Большое Кузёмкино (+1), Горка (+1), Ивангород (+3).
- Киришский район: Кириши (+8).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+6), Отрадное (+3), Приладожский (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+3), Аннино (+1), Пигелево (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+1), Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Форт Красная Горка (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+9), Заозерье (+1), Красный Маяк (+1), Волошово (+1), Почап (+2), Николаевское (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Лукинская (+1), Вознесенье (+2), Важины (+2).
- Приозерский район: Сосново (+1), Громово (+4), Мичуринское (+2), Тракторное (+1), Платформа 69-й км (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Овсище (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+2), Федоровское (+1), Сельцо (+1).