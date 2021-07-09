В Витино собака покусала девочку за лицо, а в Большой Ижоре пес укусил мальчика за пальцы

По информации ivbg.ru, 8 июля сразу в двух населенных пунктах Ломоносовского района собаки покусали детей.

В Большой Ижоре собака укусила за пальцы 11-летнего мальчика. А в деревне Витино пострадала 6-летняя девочка – после нападения пса у нее диагностированы раны на шее и лице.

Дети направлены на амбулаторное лечение после получения первой помощи. Владельцев собак устанавливает полиция.

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