Король ушел, да здравствует король: кто возглавит сборную России после Черчесова?

Обсуждения кандидатур на пост главного тренера сборной России продолжаются.
Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым, занимавшем пост главного тренера сборной России по футболу. С таким решение оказался согласен сам тренер.
Теперь в короткие сроки необходимо выбрать нового тренера, ведь матчи квалификации на чемпионат мира стартуют уже в сентябре. Вот, несколько кандидатур на это место по нашему мнению.
Йоахим Лёв
Этого знаменитого тренера надо забирать, как можно быстрей, пока хедхантеры не объявили за его голову слишком большую награду. В настоящее время легендарных футболистов в России нет и появятся они нескоро, поэтому надо брать тренера не высот. Йоахим хорошо вливается в эту концепцию.
Он сохранит дисциплину, установленную Черчесовым, но привнесёт в команду колоссальный опыт и знания. Однако такого тренера необходимо огородить от русской реальности, а именно от тёрки кланов, лобби агентов, оголтелой критики ветеранов.
Валерий Карпин
Брутальный эстонец, который в настоящее время тренирует футбольный клуб «Ростов». Плюс этого, тренера в том, что он наш человек и хорошо разбирается в русском футболе. Хоть Карпин и бывает хамоват, зато человек прямой и четко умеет формулировать свои мысли, что приводит к хорошей игре футболистов на поле. Он умеет мотивировать легионеров на победе и уж точно сможет улучшить дисциплину игры в российской сборной.
В целом, из российских тренеров никто не заслужил эту должность больше, чем Карпин.
Доменико Тедеско
Вот вам идеальная кандидатура на пост лидера российской сборной. Он уже совершил спасение «Спартака» в реалиях российского футбола. Раньше ненавистный, а после Доменико любимый фанатами клуб достиг больших высот.
Тедеско отлично знает, что сейчас происходит в российском футболе. В отличие от Черчесова, он не будет набирать легионеров, которые напрямую влияют на его доходы. Он соберет действительно талантливых спортсменов, играющих в настоящий футбол. Как ранее Доменико помирил фанатов «Спартака» с клубом, тоже самое он без сомнения сможет сделать и со сборной.
Но и у такого тренера есть свои «минусы». Тедеско очень любит свою семью. Из-за этого он ушел из «Спартака», и поэтому может не пойти тренеров в сборную. В настоящее время ему очень важно находиться рядом с близкими ему людьми. Однако отметим, что сейчас все в руках РФС. Если они захотят, то смогут уговорить Доменико на эту должность.
Леонид Слуцкий
Лучший футбольный тренер в России, который станет лидером сборной только в наших влажных мечтах.
В настоящее время он тренирует «Рубин». В этой роли Слуцкого все устраивает и вряд ли он сменит тренерство с бордово-зеленых на сборную. У него большой опыт работы в Англии и Нидерландах. Он смог прервать серию поражений «Рубина» и спустя шесть лет забытья, вывел клуб на Еврокубок.
Отметим, что н прекрасно знает, каково работать в реалиях российской сборной. Он полный антипод Черчесову и четко знает, что делать на больших международных кубках.
Андре Виллаш-Боаш
Еще один тренер знакомый с реалиями российского футбола, а главное полностью свободный в настоящее время.
Андре открыто заявляет о том, что готов вернуться к тренерству, тем более в России.
Хоть у Виллаш-Боаша в последнее время нет успехов на высоком уровне в клубном футболе, но работа в сборной может показаться ему интересной.
Напоследок стоит заметить, что российской сборной нужен настоящий управленец со стратегией развития, и не сборной, а РФС.
Неудачное выступление россиян на ЕВРО-2020 — это следствие кризиса клубного футбола, в первую очередь, а уже потом неудача тренера. По этой причине важно, чтобы на это место взяли действительно сильную личность, которая просто обязана совершить чудо.