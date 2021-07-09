Ленобласть достроит проблемные дома во Всеволожске и в Юкках

Соглашения с инвесторами подписаны на достройку дома 6.2 в ЖК «Радужный» во Всеволожске, «Черничная поляна» в Юкках

ЖК «Радужный» во Всеволожске бросила компания «Главстройкомплекс», там квартир ждут более 400 дольщиков. Сейчас на объекте работы уже начались. Второе соглашение касается 9 и 12 корпусов ЖК «Черничная поляна» в Юкках. Застройщик начал строить дома в 2014 году, однако строительство было прекращено в 2017 году.

Компании-доноры за инвестиции в достройку домов получат льготные условия в части нормативов градостроительного проектирования в своих проектах.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.