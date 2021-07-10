Власти Кубани пригрозили непривитым от COVID-19 туристам штрафом в 30 тысяч рублей

Такой штраф предполагает статья административного кодекса о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации.
Туристам, приехавшим в Краснодарский край без сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о получении первого компонента вакцины, грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.
Сделать прививку также можно и по приезду в регион в течение первых трех дней после прибытия. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.
Заселяться в отели и пансионаты региона с 1 августа можно будет только по предъявлению сертификата о перенесенном заболевании, о вакцинации. В случае, если турист имеет противопоказания к вакцинации, он должен будет иметь справку о медицинском отводи и отрицательный результат ПЦР-теста.
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09.07.2021 82