Невакцинированных туристов на Кубани обяжут привиться за три дня

Власти Краснодарского края готовы на все ради привлечения туристов к пляжам Черного моря. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что туристы смогут сделать прививку от COVID-19 по прибытию.

— Мы вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение, что с 1 августа туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, при наличии отрицательного ПЦР-теста смогут в течение трех дней сделать прививку. В последние две недели на Кубани фиксируется рост числа зараженных коронавирусом, поэтому в условиях улучшения эпидемиологической обстановки вакцинация выходит на первый план, – написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что потребность в вакцинах будет удовлетворена.

— Мы направили письмо на уровень Федерации с просьбой предоставить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина поддержала это решение, – добавил Вениамин Кондратьев.

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