Во Всеволожском районе легковушка вылетела в кювет

Автор: Александр Селиванов
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В аварии никто не пострадал.

Во Всеволожском районе легковушка вылетела в кювет Россияне, Россия, Поселок Вартемяги, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, Всеволожский район, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/pss_agalatovo
Во Всеволожском районе легковушка вылетела в кювет Россияне, Россия, Поселок Вартемяги, Ленобласть, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, Всеволожский район, водители, автомобили, аварияИсточник: vk.com/pss_agalatovo

По информации сообщества ПСС Агалатово, водитель автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением на трассе в поселке Вартемяги и легковушка вылетела в кювет, после чего перевернулась.

Прибывшие на место происшествия дежурный караул ПСС Агалатово оказали помощь людям.

Отмечается, что в аварии никто е пострадал.

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По факту ДТП будет проведена проверка.

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