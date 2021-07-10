Во Всеволожском районе легковушка вылетела в кювет

В аварии никто не пострадал.

Источник: vk.com/pss_agalatovo Источник: vk.com/pss_agalatovo

По информации сообщества ПСС Агалатово, водитель автомобиля по неизвестной причине не справился с управлением на трассе в поселке Вартемяги и легковушка вылетела в кювет, после чего перевернулась.

Прибывшие на место происшествия дежурный караул ПСС Агалатово оказали помощь людям.

Отмечается, что в аварии никто е пострадал.

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По факту ДТП будет проведена проверка.