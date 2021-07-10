В выходные в Ленобласти будет адски жарко

В начале следующей недели жара не спадет.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу и воскресенье воздух в Ленобласти прогреется +24…+28 градусов. Местами ожидается температура в целых +35 градусов, что сильно выше нормы.
В эти выходные на территории региона ожидаются дожди с грозами, но только местами.
Стоит отметить, что понедельник не принесет долгожданной прохлады, а будет жарить Ленобласть на 33 градусах тепла.
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07.07.2021 223
Правила поведения при сильной жаре:
- Одевайся правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.
- Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени.
- Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
- Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.