В выходные в Ленобласти будет адски жарко

Автор: Александр Селиванов
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В начале следующей недели жара не спадет.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу и воскресенье воздух в Ленобласти прогреется +24…+28 градусов. Местами ожидается температура в целых +35 градусов, что сильно выше нормы.

В эти выходные на территории региона ожидаются дожди с грозами, но только местами.

Стоит отметить, что понедельник не принесет долгожданной прохлады, а будет жарить Ленобласть на 33 градусах тепла.

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07.07.2021 223

Правила поведения при сильной жаре:

  • Одевайся правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.
  • Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени.
  • Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
  • Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.
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