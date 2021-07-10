Мальта первой в мире закроет въезд в страну для непривитых

Мальта станет первым европейским государством, которое будет пускать лишь привитых от коронавируса.
Республика Мальта закроет свои границы для людей, которые не вакцинировались от коронавируса, чтобы предотвратить распространение болезни.
Правительство республики решило внести поправки в правила въезда на территорию Мальты. Они вступят в действие с 14 июля. По новым правилам, туристы, которые не прошли процедуру вакцинации от COVID-19, не смогут побывать в стране.
— Мы станем первым государством в Европе, которое пойдет на такой шаг, — сообщил вице-премьер Мальты Крис Ферне.
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10.07.2021 122