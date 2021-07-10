Девочка упала с третьего этажа в Сланцах

О состоянии здоровья школьницы не сообщается.
По информации экстренных служб, на строительном объекте на улице Ленина в Сланцах упала 12-летняя девочка.
Отмечается, что школьница упала с высоты третьего этажа.
Когда бригада скорой помощи увозила пострадавшую, она была в сознании. В настоящее время о состоянии здоровья пострадавшей ничего неизвестно.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 9 июля около 10:00 в экстренные службы сообщили о том, что из окна шестого этажа дома № 8...
09.07.2021 165