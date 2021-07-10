В петербургском парке аттракционов продлили ковид-ограничения

С 13 июля в Северной столице запрещаются массовые мероприятия с участием более 75 человек.

По информации издания Невские Новости, парк аттракционов «Диво-остров» продлил ограничения до 16 августа.

По словам директора Татьяны Васюцкой, парк получило распоряжение на ограничения до середины августа. Однако парк будет открыт для прогулок.

Также на территории парка работает кафе, детская площадка, но кататься на аттракционах нельзя.

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