Тело утонувшего мужчины обнаружили в Новоладожском канале

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина утонул в канале днем ранее.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, отряд спасателей города Шлиссельбург после продолжительных поисков, обнаружил тело 53-летнего мужчины.

Отмечается, что погибшего опознала соседка.

Несколько правил перед купанием. Купаться можно, если:

  • После еды прошло 1,5-2 часа;
  • Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
  • Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
  • Если не перегрелся перед этим на солнце;
  • Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
  • Температура воды выше +15 °С;
  • Место для купания специально оборудовано.
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09.07.2021 144
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