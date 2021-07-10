Тело утонувшего мужчины обнаружили в Новоладожском канале

Мужчина утонул в канале днем ранее.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, отряд спасателей города Шлиссельбург после продолжительных поисков, обнаружил тело 53-летнего мужчины.
Отмечается, что погибшего опознала соседка.
Несколько правил перед купанием. Купаться можно, если:
- После еды прошло 1,5-2 часа;
- Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
- Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
- Если не перегрелся перед этим на солнце;
- Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
- Температура воды выше +15 °С;
- Место для купания специально оборудовано.
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09.07.2021 144