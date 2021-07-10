Тело утонувшего мужчины обнаружили в Новоладожском канале

Мужчина утонул в канале днем ранее.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, отряд спасателей города Шлиссельбург после продолжительных поисков, обнаружил тело 53-летнего мужчины.

Отмечается, что погибшего опознала соседка.

Несколько правил перед купанием. Купаться можно, если:

После еды прошло 1,5-2 часа;

Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;

Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);

Если не перегрелся перед этим на солнце;

Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;

Температура воды выше +15 °С;

Место для купания специально оборудовано.