В карьере около поселка Старая Малукса утонул мужчина

Трагедия произошла сегодня, 9 июля, в карьере около поселка Старая Малукса в Кировском районе Ленобласти — утонул мужчина.

Спасатели ПСО Шлиссельбурга обнаружили тело погибшего, доставилиего на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. Только за июнь 2021 года в Ленобласти утонуло 23 человека, пять из них – дети.