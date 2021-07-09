В карьере около поселка Старая Малукса утонул мужчина

Трагедия произошла сегодня, 9 июля, в карьере около поселка Старая Малукса в Кировском районе Ленобласти — утонул мужчина.
Спасатели ПСО Шлиссельбурга обнаружили тело погибшего, доставилиего на берег и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. Только за июнь 2021 года в Ленобласти утонуло 23 человека, пять из них – дети.
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02.07.2021 345