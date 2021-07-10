На развитие сельских территорий выделили 6 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 6 млрд рублей на программу «Сельская ипотека» и проекты по комплексному развитию территорий.

Как сообщили в правительстве, из указанной суммы 2 млрд рублей пойдут на поддержку сельской ипотеки, что, как ожидается, поможет улучшить жилищные условия 35 тысячам семей по итогам года. По данной программе россияне смогут оформить ипотечный кредит под ставку до 3% на срок до 25 лет с первоначальным взносом в 10%. Программа действует для городов и поселений с численностью населения не более 30 тысяч человек.

Еще 2,7 млрд рублей будут направлены на развитие инфраструктуры в 26 регионах, 1,1 млрд — на обустройство детских и спортивных площадок и ремонт дорог в 44 регионах.

Отдельно 68 млн рублей поступят в Костромскую область, где планируется построить новую дорогу к Ковалевскому центру помощи детям-сиротам.