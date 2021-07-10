Будет штормить: в Ленобласть пришла гроза

Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион пришла непогода. Местами ожидается гроза с порывистым ветром.
В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.
В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
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10.07.2021 131
Напоминаем, что во время грозы запрещено:
- укрываться возле одиноких деревьев;
- прислоняться к скалам и отвесным стенам;
- останавливаться на опушке леса;
- останавливаться возле водоемов;
- прятаться под скальным навесом;
- бегать и суетиться;
- передвигаться плотной группой;
- находиться в мокрой одежде;
- находиться возле костра;
- хранить металлические предметы в палатке;
- использовать электроприборы в доме.