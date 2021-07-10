Будет штормить: в Ленобласть пришла гроза

Спасатели просят местных жителей и гостей региона быть осторожными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, в регион пришла непогода. Местами ожидается гроза с порывистым ветром.

В настоящее время на территории региона действует штормовое предупреждение. По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями.

В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

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Напоминаем, что во время грозы запрещено: