В 2021 году в Ленобласти на 11% вырос объем вылова рыбы

В 2021 году объем вылова рыбы предприятиями Ленинградской области в районах промысла составил 17,1 тысяч тонн – показатель составляет 111% от аналогичного периода 2020 года.

Объем реализации рыбоводной продукции составил 2,2 тысячи тонн. Также в 2021 году предприятия Ленинградской области получили 45 млн рублей субсидий на закупку оборудования и кормов.

Регион стабильно входит в топ-3 регионов-лидеров России по выращиванию лососевых видов рыб и в топ-10 России по объему рыбоводной продукции.

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