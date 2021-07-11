Стало известно, когда в Петербурге отступит жара и пойдут дожди

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, в Санкт-Петербурге в ближайшие семь дней возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы.

Уже 12 июля ожидается температура воздуха от +27 до +29 °C без осадков. Сохранится жаркая погода, столбик термометра поднимется до +29… +33 °C. В выходные пойдут дожди, а жара спадет до +27…+25 °C. Ветер будет слабым, атмосферное давление ожидается в пределах нормы.

Во второй половине июля не стоит ждать резкого похолодания. Однако жара уйдет, а на смену ей придут комфортные +22… +26 °C.