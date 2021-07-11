Два человека утонули за день в Подпорожском и Выборгском районах  

Один отдыхающий утонул в карьере на глазах у друзей. А второй – возле острова в Финском заливе.

По информации ivbg.ru, 11 июля около 14:00 из карьера в садоводстве Горняк в Подпорожском районе подняли тело утонувшего мужчины. Личность погибшего установлена – им оказался 44-летний житель Подпорожья. Он отдыхал с друзьями и сестрой на берегу 10 июля, пошел купаться, нырнул и пропал.

Также 11 июля около 11:00 в экстренные службы сообщили о пропаже 56-летнего мужчины. Он ушел купаться с товарищами на берег острова Кабаний в Выборгском районе. По предварительным данным, его тело уже нашли.

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