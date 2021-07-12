На Украине назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы допустили ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом, заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, Зеленский обманул весь народ, он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем. Петр Порошенко заявлял, что Зеленский – это кот в мешке. Украинцев очень качественно обманули, отметил Мураев.

Большую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого ассоциировал себя Зеленский.

Экс-депутат призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, так как государство во главе с Зеленским «не про людей, права и свободы, дружбу с соседями».

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Отметим, что рейтинги украинского президента значительно упали после его избрания. Многие украинцы разочаровались в своем выборе.