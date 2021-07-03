Правительство России запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

Власти России расширили список продуктов, которые запрещено ввозить с Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, готовые супы и бульоны, продукты для приготовления соусов и сами соусы, вкусовые добавки, минеральную и газированную воду, мороженое и некоторые другие продукты.

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Помимо прочего, Россия запретила ввозить мясную продукции, моллюсков, ракообразных, ячмень, пальмовое масло, корма для животных, лесоматериалы, ящики, коробы.