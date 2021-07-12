Россиянам назвали идеальный размер заначки дома

Хранение денежных средств дома – это не всегда безопаснее, чем на банковском счете. Тем не менее, как считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, некий запас накоплений для экстренных случаев дома храниться может.
В разговоре с агентством «Прайм» аналитик пояснил, что нет ничего плохого, если «заначка» диверсифицирована.
Что касается «размера такой «заначки», то в идеальном варианте это должны быть годовая сумма расходов домохозяйства либо годовой доход всех членов семьи.
Конечно, в пандемию и время серьезных потрясений весьма сложно накопить подобную сумму, поэтому, как считает аналитик, хватит и доходной/расходной части, которая охватывала бы период за три-шесть месяцев.
Николай Переславский советует хранить эти средства хранить в разных валютах, но с большей частью рублей. Пропорции, например, могут быть такими: 50-25-25 или 40-30-30.