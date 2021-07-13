Многие жители Ленобласти в жаркую погоду страдают от плохого самочувствия. Хуже всего приходится людям пенсионного возраста из-за замедленного метаболизма и предрасположенности к проблемам с давлением. Как пережить жару с наименьшими потерями, рассказывает редакция ivbg.ru.
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11.07.2021 295
Влияние жары на организм
Статичная жаркая погода, когда нет ни ветра, ни спасения в тени, способствуют следующим последствиям:
- приводит к обезвоживанию организма, так как тело человека более чем на 50% состоит из воды. Если жидкости недостаточно, человек начинает чувствовать легкое недомогание, которое может перейти в плохое самочувствие;
- способствует тепловому истощению или тепловому удару, которые опасны не только для здоровья, но и могут привести к гибели;
- перегревание провоцирует ухудшение состояния людей, входящих в группу риска.
Для каких категорий людей жара особенно опасна?
- Пожилых людей, потому что терморегуляция тела работает хуже, чем у молодых;
- маленьких детей, так как они особо чувствительны к перепадам температуры;
- людей, имеющих хронические заболевания, такие как нарушения функции почек или диабет;
- инвалидов;
- людей, зависимых от алкоголя или наркотических средств;
- беременных и кормящих женщин;
- граждан, которые принимают антигистамины, лекарства для нормализации работы сердца и сосудов, антидепрессанты, нейролептики, диуретики и антиконвульсанты;
- людей, страдающих от избыточного веса;
- людей, работающих на улице под прямыми солнечными лучами или проживающих на верхних этажах;
- мигрирующих людей из более холодного климата, не успевших адаптироваться к новым условиям.
Как перенести жару с наименьшими потерями?
- Главное правило — употреблять большое количество воды, даже если нет потребности пить в настоящий момент. Те люди, кто сильно потеет, должны всегда иметь под рукой немного подсоленную воду или минералку без газа.
- В период жары откажитесь от кофеина и алкоголя, которые обезвоживают организм. Стоит также сократить количество сигарет либо вовсе отказаться от курения.
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12.07.2021 218
- При приеме пище отдавайте предпочтения свежим овощам и фруктам. Отличным вариантом для поддержания сил является употребление холодных супов — свекольника, окрошки или гаспачо.
- Для любителей спортивного образа жизни необходимо перенести физические нагрузки в наиболее прохладное время суток — раннее утро или поздний вечер. Кроме того, стоит придерживаться умеренного темпа, не перегружая организм.
- В жару лучше отдать предпочтение свободной светлой одежде из натуральных материалов.
- Если есть возможность не выходить под прямые солнечные лучи с 11 часов утра до четырех часов вечера, то лучше отсидеться в помещении — дома или в офисе.
- Возьмите за привычку в жаркую погоду раньше ложиться спать. Это способствует накоплению дополнительных сил для борьбы с возможным перегревом, а также появится время для осуществления важных дел с утра на свежую голову, пока жара не вошла в силу.
Как спастись от жары на улице?
- При выходе на улицу обязательно надевайте головной убор. Лучше всего, если он будет прикрывать глаза, например, широкополая шляпа или кепка.
- Перед тем, как выйти на прогулку или по делам, нанесите на все тело солнцезащитный крем. Отметим, что даже через одежду солнце имеет возможность добраться до кожи и негативно на нее повлиять.
- Старайтесь как можно меньше находиться на солнцепеке: уходите в тень, заходите в помещения с кондиционером, чтобы охладиться.
- Если приходится припарковаться на автомобиле без кондиционера на солнечной стороне, то лучше выйти из салона и постоять в тени. Опасно оставлять детей и животных в закрытой машине.
Что предпринять в жаркую погоду, находясь в квартире?
- При наличии вентилятора включите устройство, а перед ним поставьте кастрюлю со льдом или несколько бутылок с водой, предварительно достав их из морозилки. Подобный лайфхак поможет создать холодные потоки воздуха в квартире.
- Откажитесь от готовки горячих блюд. Во время жары силы поддерживать можно с помощью салатов.
- Если чувствуете, что перегреваетесь, то примите прохладный душ. Также отличным выход из ситуации станет ношение мокрой банданы на голове или влажного полотенца на плечах.
- Отключите всю нагревающуюся технику, если в ней в настоящий момент нет необходимости.
- Пройдитесь влажной тряпкой по поверхностям. Это поможет немного снизить температуру воздуха в помещениях.
Желаем вам отличного самочувствия и лета, наполненного только приятными воспоминаниями!