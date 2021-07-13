Многие жители Ленобласти в жаркую погоду страдают от плохого самочувствия. Хуже всего приходится людям пенсионного возраста из-за замедленного метаболизма и предрасположенности к проблемам с давлением. Как пережить жару с наименьшими потерями, рассказывает редакция ivbg.ru.

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Влияние жары на организм

Статичная жаркая погода, когда нет ни ветра, ни спасения в тени, способствуют следующим последствиям:

приводит к обезвоживанию организма, так как тело человека более чем на 50% состоит из воды. Если жидкости недостаточно, человек начинает чувствовать легкое недомогание, которое может перейти в плохое самочувствие;

способствует тепловому истощению или тепловому удару, которые опасны не только для здоровья, но и могут привести к гибели;

перегревание провоцирует ухудшение состояния людей, входящих в группу риска.

Для каких категорий людей жара особенно опасна?

Пожилых людей, потому что терморегуляция тела работает хуже, чем у молодых;

маленьких детей, так как они особо чувствительны к перепадам температуры;

людей, имеющих хронические заболевания, такие как нарушения функции почек или диабет;

инвалидов;

людей, зависимых от алкоголя или наркотических средств;

беременных и кормящих женщин;

граждан, которые принимают антигистамины, лекарства для нормализации работы сердца и сосудов, антидепрессанты, нейролептики, диуретики и антиконвульсанты;

людей, страдающих от избыточного веса;

людей, работающих на улице под прямыми солнечными лучами или проживающих на верхних этажах;

мигрирующих людей из более холодного климата, не успевших адаптироваться к новым условиям.

Как перенести жару с наименьшими потерями?

Главное правило — употреблять большое количество воды, даже если нет потребности пить в настоящий момент. Те люди, кто сильно потеет, должны всегда иметь под рукой немного подсоленную воду или минералку без газа.

В период жары откажитесь от кофеина и алкоголя, которые обезвоживают организм. Стоит также сократить количество сигарет либо вовсе отказаться от курения.

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При приеме пище отдавайте предпочтения свежим овощам и фруктам. Отличным вариантом для поддержания сил является употребление холодных супов — свекольника, окрошки или гаспачо.

Для любителей спортивного образа жизни необходимо перенести физические нагрузки в наиболее прохладное время суток — раннее утро или поздний вечер. Кроме того, стоит придерживаться умеренного темпа, не перегружая организм.

В жару лучше отдать предпочтение свободной светлой одежде из натуральных материалов.

Если есть возможность не выходить под прямые солнечные лучи с 11 часов утра до четырех часов вечера, то лучше отсидеться в помещении — дома или в офисе.

Возьмите за привычку в жаркую погоду раньше ложиться спать. Это способствует накоплению дополнительных сил для борьбы с возможным перегревом, а также появится время для осуществления важных дел с утра на свежую голову, пока жара не вошла в силу.

Как спастись от жары на улице?

При выходе на улицу обязательно надевайте головной убор. Лучше всего, если он будет прикрывать глаза, например, широкополая шляпа или кепка.

Перед тем, как выйти на прогулку или по делам, нанесите на все тело солнцезащитный крем. Отметим, что даже через одежду солнце имеет возможность добраться до кожи и негативно на нее повлиять.

Старайтесь как можно меньше находиться на солнцепеке: уходите в тень, заходите в помещения с кондиционером, чтобы охладиться.

Если приходится припарковаться на автомобиле без кондиционера на солнечной стороне, то лучше выйти из салона и постоять в тени. Опасно оставлять детей и животных в закрытой машине.

Что предпринять в жаркую погоду, находясь в квартире?