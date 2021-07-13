В Парке Победы утонул мужчина

Автор: Александр Селиванов
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Труп погибшего никак не смутил отдыхающих.

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Источник: t.me/pingvin178

По информации телеграм-канала Пингвин, тело утонувшего 58-летнего мужчины достали из пруда в Парке Победы в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что отдыхающим ни чуть не помешал труп погибшего и они продолжили отдыхать на своих местах.

Напомним о правилах безопасного поведения на воде:

  • купаться только в специально оборудованных местах;
  • не нырять в незнакомых местах;
  • не заплывать за буйки;
  • не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
  • не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
  • не плавать на надувных матрасах или камерах;
  • не использовать неисправные плавательные средства;
  • не купаться в нетрезвом виде.
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13.07.2021 108
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