В Парке Победы утонул мужчина

Труп погибшего никак не смутил отдыхающих.
По информации телеграм-канала Пингвин, тело утонувшего 58-летнего мужчины достали из пруда в Парке Победы в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что отдыхающим ни чуть не помешал труп погибшего и они продолжили отдыхать на своих местах.
Напомним о правилах безопасного поведения на воде:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- не устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- не плавать на надувных матрасах или камерах;
- не использовать неисправные плавательные средства;
- не купаться в нетрезвом виде.
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13.07.2021 108