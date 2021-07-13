В Парке Победы утонул мужчина

Труп погибшего никак не смутил отдыхающих.

По информации телеграм-канала Пингвин, тело утонувшего 58-летнего мужчины достали из пруда в Парке Победы в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что отдыхающим ни чуть не помешал труп погибшего и они продолжили отдыхать на своих местах.

Напомним о правилах безопасного поведения на воде:

купаться только в специально оборудованных местах;

не нырять в незнакомых местах;

не заплывать за буйки;

не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;

не устраивать игр в воде, связанных с захватами;

не плавать на надувных матрасах или камерах;

не использовать неисправные плавательные средства;

не купаться в нетрезвом виде.