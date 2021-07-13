Житель Выборга стал свидетелем избавления от трупа

В Выборге местный житель видел, как скинули труп в колодец на Сайменском шоссе. Он сразу же сообщил об этом в полицию и назвал возможного подозреваемого.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. Прибывшие на место полицейские нашли в пожарном колодце труп мужчины. Погибшим оказался 39-летний сосед заявителя, который проживал с младшим братом, инвалидом с детства. Как раз на него и указал свидетель. Известно, что в последнее время старший брат сильно болел.

Следователи опросили брата, проводится проверка.