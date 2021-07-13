Житель Выборга стал свидетелем избавления от трупа

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге местный житель видел, как скинули труп в колодец на Сайменском шоссе. Он сразу же сообщил об этом в полицию и назвал возможного подозреваемого. 

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. Прибывшие на место полицейские нашли в пожарном колодце труп мужчины. Погибшим оказался 39-летний сосед заявителя, который проживал с младшим братом, инвалидом с детства. Как раз на него и указал свидетель. Известно, что в последнее время старший брат сильно болел. 

Следователи опросили брата, проводится проверка.

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12.07.2021 126
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