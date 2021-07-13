Музей-заповедник не собирается останавливаться на достигнутом — впереди благоустройство крепостной территории и восстановление дома купца Калязина.

Староладожскому музею 15 июля исполняется 50 лет — в честь праздничного события музей-заповедник проведет праздничные мероприятия. Подробности о них рассказали на пресс-конференции ТАСС.

Музей-заповедник не собирается останавливаться на достигнутом — впереди благоустройство крепостной территории и восстановление дома купца Калязина. Также будет установлен бюст археологу Анатолию Кирпичникову.

«Музей будет посвящен истории христианства. Экспозиция разместится в доме купца Калязина. Мы сможем показать и дохристианскую Русь и храмовые памятники. Впервые покажем деревянные кресты», — Людмила Губчевская, директор Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника

Музей продолжит заниматься своей главной работой — выставками, работой с детьми и публикацией книг. Пять книжных изданий было выпущена за 2021 год.