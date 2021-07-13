Во Франции с 1 августа запретят непривитым вход в бары, торговые центры и транспорт

Автор: Гузель Галимова
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых против COVID-19 граждан. 

Так, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50. С начала августа в бары, рестораны, торговые центры, поезда, больницы, дома престарелых, междугородние автобусы, самолеты будут пускать только привитых от COVID-19 или тех, у кого будет отрицательный ПЦР-тест. 

Тем временем в Петербурге и Ленобласти ввели новые коронавирусные ограничения. В частности, они затронули массовые и спортивные мероприятия.

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