В Ленобласти с 12 июля вводятся новые ограничения из-за COVID-19

В понедельник, 12 июля, в Ленобласти вступают в силу новые коронавирусные ограничения.

Приозерский район переходит из «красной» зоны в «желтую».

До 1 августа в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, в «желтой» и «зеленой» – при наличии у всех участников сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или ПЦР-теста.

В «красной» зоне до 1 августа все физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Все участники таких мероприятий должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о прививке или справку об антителах.

С 1 августа работать в соцучрежедниях могут только сотрудники с “антиковидными” документами.

В «красной» зоне запрещаются торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

Семейные мероприятия в «красной» зоне в кафе и ресторанах можно проводить с участием до 10 человек, в «желтой» — до 15. Если больше – обязательно со справками. Это касается и росписи в ЗАГСе.