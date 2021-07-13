В Ленобласти продолжается выдвижение кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания

Как сообщает Леноблизбирком, на момент подготовки публикации конференции по выдвижению кандидатов провели следующие политические партии: КПРФ, фракции «Социальной защиты», «Родина», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду». Конференция фракции «Яблоко» состоится 13 июля, а фракции «Новые люди» – 14 июля.

Документы для выдвижения в Леноблизбирком предоставлены фракциями «Социальной защиты» и «Родина». По состоянию на 12 июля в территориальные избирательные комиссии муниципальных районов (городского округа) документы для выдвижения представили 17 кандидатов. Из них 12 самовыдвиженцев, 5 – от фракции «Родина». Им необходимо собрать подписи.

На выборах депутатов областного Законодательного собрания седьмого созыва не требует сбора подписей избирателей выдвижение общеобластного списка кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу следующими региональными отделениями политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко».

На выборах в парламент региона можно собирать подписи через портал «Госуслуги». Однако их число не должно превышать 50% от общего количества необходимых подписей избирателей. С информацией о фракциях и кандидатах можно ознакомиться на сайте Леноблизбиркома.