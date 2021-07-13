В телеком-инфраструктуру Ленобласти вложат 1 млрд рублей

Автор: Сергей Агутин
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Предприятие «Русские башни» инвестирует 1 млрд рублей в развитие телекоммуникационных технологий в Ленинградской области.

1 млрд рублей
Фото: lenobl.ru

Средства будут вкладываться в течение пяти лет. Соглашение между инвестором и правительством региона уже подписано.

Предприятие инвестирует деньги в строительство и закупку объектов связи, занимается обслуживанием и эксплуатацией. Это позволит обеспечить жителей Ленинградской области современными стандартами связи.

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