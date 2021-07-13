Проект раздельного сбора отходов в Ленобласти перешагнул рубеж в 500 адресов

В Мурино, Новом Девяткино, Буграх, Сертолово, Токсово и в поселке Кузьмоловский появилась возможность раздельно собирать стекло и пластик. Площадки с контейнерами в этих населенных пунктах укомплектовали цветными баками.

За прошедшие семь дней в Ленинградской области установили 496 баков на 248 контейнерных площадках. Это самое большое количество контейнеров за неделю с момента начала реализации проекта.

За прошедшие полгода Ленинградская область отправила в переработку 168 тонн стекла и около 48 тонн пластика. На июль 2021 года запланировано расширение программы раздельного сбора на Гатчинский район. А до конца года – на Кириши и Сосновый Бор.

Если программа получит федеральную финансовую поддержку, то адресный перечень в каждом населенном пункте будет значительно расширен.

Вам будет интересно Новый детсад в Усть-Луге проходит последние проверки Учреждение для дошколят планируют открыть осенью этого года. Новый детский сад, построенный в Усть-Луге для дошколят, проходит заключительные проверки Госстройнадзора. Учреждение,... 13.07.2021 55

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в правительстве Ленинградской области поддержали идею об уровне детских пособий.