В Приозерском районе из воды достали труп неизвестного

Труп мужчины, плавающего в Снетковском озере, заметили прохожие. Вытаскивать покойного выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска.
Об очередной жертве купального сезона рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти во вторник, 13 июля.
По словам сотрудников ведомства, погибшего в акватории озера обнаружили очевидцы. Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из водоема и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Вам будет интересно
Очевидцы сообщают о лесном пожаре в Тихвинском районе. Огонь оставляет после себя выжженные поля и поваленные деревья. Экстренных служб на...
13.07.2021 26