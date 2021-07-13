В Приозерском районе из воды достали труп неизвестного

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
труп
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Труп мужчины, плавающего в Снетковском озере, заметили прохожие. Вытаскивать покойного выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска.

Об очередной жертве купального сезона рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти во вторник, 13 июля.

По словам сотрудников ведомства, погибшего в акватории озера обнаружили очевидцы. Прибывшие на место спасатели вытащили мужчину из водоема и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Вам будет интересно
В Приозерском районе из воды достали труп неизвестного утопленник в Ленобласти, утонул, Приозерск, Ленобласть
Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар
Очевидцы сообщают о лесном пожаре в Тихвинском районе. Огонь оставляет после себя выжженные поля и поваленные деревья. Экстренных служб на...
13.07.2021 26
Автор