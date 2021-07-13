Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидцы сообщают о лесном пожаре в Тихвинском районе. Огонь оставляет после себя выжженные поля и поваленные деревья. Экстренных служб на месте ЧП пока нет.

Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар фото, Тихвин, лесной пожар, ЛенобластьФото: Подслушано | Тихвин
Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар фото, Тихвин, лесной пожар, ЛенобластьФото: Подслушано | Тихвин
Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар фото, Тихвин, лесной пожар, ЛенобластьФото: Подслушано | Тихвин

Информацию об этом разместили в группе Подслушано | Тихвин вечером, 13 июля.

Как сообщила очевидец, огонь уничтожает лесную чащу в районе Сарожских озер. Судя по кадрам, огонь стремительно распространяется вглубь леса. МЧС и иных служб в зоне пожара замечено не было.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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13.07.2021 85
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