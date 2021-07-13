Фото: за Сарожскими озерами разгорается лесной пожар

Очевидцы сообщают о лесном пожаре в Тихвинском районе. Огонь оставляет после себя выжженные поля и поваленные деревья. Экстренных служб на месте ЧП пока нет.

Фото: Подслушано | Тихвин Фото: Подслушано | Тихвин Фото: Подслушано | Тихвин

Информацию об этом разместили в группе Подслушано | Тихвин вечером, 13 июля.

Как сообщила очевидец, огонь уничтожает лесную чащу в районе Сарожских озер. Судя по кадрам, огонь стремительно распространяется вглубь леса. МЧС и иных служб в зоне пожара замечено не было.

Обстоятельства случившегося выясняются.