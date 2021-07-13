Прокуратура проверит случай на станции Ржевка, где пенсионер отправился в незапланированное «путешествие»

Прокуратура Петербурга отреагировала на инцидент, произошедший на станции Ржевка в минувшие сутки. Там двое человек решили сэкономить время и оказались в неприятной ситуации. Один из них отправился в незапланированную поездку, а для второго маневр с преодолением препятствия чуть не закончился трагедией.

О прокурорской проверке станции стало известно во вторник, 13 июля. Теперь ведомство будет искать признаки нарушения безопасности ОАО «РЖД».

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура по сообщениям в СМИ проводит проверку соблюдения безопасности на железнодорожной станции Ржевка. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение мер безопасности ОАО «РЖД», при наличии оснований к виновным примет меры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте мы писали ранее. Как сообщал очевидец, мужчина преклонного возраста попытался перелезть через стоящий товарный поезд. Как только он оказался на вагоне, поезд тронулся и пенсионер оказался в ловушке. Параллельно этому, буквально через два вагона в этот момент под составом перелазил другой мужчина. Этот маневр едва не закончился для него трагедией.