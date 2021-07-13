Прокуратура проверит случай на станции Ржевка, где пенсионер отправился в незапланированное «путешествие»

Прокуратура Петербурга отреагировала на инцидент, произошедший на станции Ржевка в минувшие сутки. Там двое человек решили сэкономить время и оказались в неприятной ситуации. Один из них отправился в незапланированную поездку, а для второго маневр с преодолением препятствия чуть не закончился трагедией.
О прокурорской проверке станции стало известно во вторник, 13 июля. Теперь ведомство будет искать признаки нарушения безопасности ОАО «РЖД».
Об инциденте мы писали ранее. Как сообщал очевидец, мужчина преклонного возраста попытался перелезть через стоящий товарный поезд. Как только он оказался на вагоне, поезд тронулся и пенсионер оказался в ловушке. Параллельно этому, буквально через два вагона в этот момент под составом перелазил другой мужчина. Этот маневр едва не закончился для него трагедией.